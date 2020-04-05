По факту массового расстрела под Рязанью возбуждено уголовное дело

5 Апр 2020 2020-04-05T04:50:41+03:00

Мужчина взялся за ружье из-за того, что соседи слишком громко разговаривали

Изменить размер текста: A A

Возбуждено уголовное дело по факту убийства пяти человек из ружья в Рязанской области. Вечером 4 апреля 31-летний мужчина расстрелял безоружных - четверых мужчин и одну женщину. Конфликт произошел из-за шума в вечернее время.

После 22.00 житель многоквартирного дома в поселке Елатьме Касимовского района, вышел на балкон, чтобы сделать замечание компании, собравшейся во дворе. Между ними возникла словесная перепалка. Тогда житель дома зашел обратно в квартиру, достал охотничье ружье и вышел в подъезд. Он расстрелял людей практически в упор, выживших нет.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “а” ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц),- сообщают в Следственном комитете России.

Стрелок взял охотничье ружье и вышел в подъездФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

ИСТОЧНИК KP.RU