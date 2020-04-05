2020-04-05T11:19:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Ученые предрекли глобальный продовольственный кризис из-за коронавируса

Резкий рост цен на самые важные продукты уже грозит некоторым странам
Ксения АНУФРИЕВА
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Из-за пандемии коронавирусной инфекции продовольственные предприятия во всем мире испытывают беспрецедентное потрясение, что может привести к росту ценИз-за пандемии коронавирусной инфекции продовольственные предприятия во всем мире испытывают беспрецедентное потрясение, что может привести к росту ценФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за пандемии коронавирусной инфекции продовольственные предприятия во всем мире испытывают беспрецедентное потрясение. Это может привести к резкому росту цен на товары первой необходимости, считают ученые из Международного центра сотрудничества при Нью-Йоркском университете.

- Мы полагаем, что существует реальный риск возникновения глобального продовольственного кризиса из-за стремительного распространения COVID-19. С одной стороны, это связано с паническими настроениями жителей некоторых стран и увеличением спроса на продукты, с другой стороны, с изоляционными мерами предосторожности, - сообщается в отчете исследователей.

Специалисты спрогнозировали риск роста цена на рис и пшеницу, а также на товары первой необходимости в Афганистане, Нигерии, Германии, Австралии и нескольких развивающихся странах. Согласно отчету, цена на тайский рис увеличивается уже третий месяц подряд: в марте его стоимость достигла отметки в 560 долларов за тонну, что является рекордом с 2013 года.

Ученый университета опасаются, что возрастание стоимости на важные продовольственные продукты может привести к серьезным социальным волнениям, как это уже происходит в некоторых странах Африки. Вопрос о несогласованных экспортных ограничениях, которые могут привести к социальной нестабильности в некоторых регионах, необходимо срочно обсудить на площадках международных организаций.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о резком росте цен на продукты питания в России. В частности, значительно подорожали имбирь и лимоны на фоне слухов об их эффективности против коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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