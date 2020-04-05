Власти Сингапура начали бесплатно раздавать медицинские маски
С сегодняшнего дня, 5 апреля, власти Сингапура начали раздавать жителям страны бесплатные медицинские маски для защиты от коронавирусной инфекции. Такое решение правительство приняло после призыва премьер-министра Ли Сянь Луна об использовании индивидуальных средств защиты в условиях пандемии. Маски будут раздавать до 12 апреля, сообщается на официальном сайте правительства Сингапура.
Каждая семья сможет получить медицинские маски по количеству проживающих в ее доме людей и еще одну дополнительную.
- Маски, которые раздаются бесплатно, являются многоразовыми. Их можно стирать, гладить и использовать снова. Профессиональные хирургические маски более востребованы для тех, кто борется с инфекцией напрямую, - уточнили власти.
Накануне премьер-министра государства отметил важность использования масок, поскольку в Сингапуре участились случае бессимптомного заражения вирусом COVID-19. Со вторника на территории города-государства будут закрыты все объекты и торговые точки, которые не являются жизненно необходимыми. Власти призвали население не покидать свои дома без необходимости.
По последним данным в Сингапуре врачи зафиксировали 1189 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ранее kp.ru сообщал о том, что у прилетевшего в начале марта из Турции в Сингапур пассажира нашли коронавирус. Большая часть зараженных на территории страны является жителями иностранных государств.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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