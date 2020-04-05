2020-04-05T12:32:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Сингапура начали бесплатно раздавать медицинские маски

Распространять маски в стране будут до 12 апреля
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В Сингапуре начале бесплатно раздавать медицинские маскиВ Сингапуре начале бесплатно раздавать медицинские маскиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

С сегодняшнего дня, 5 апреля, власти Сингапура начали раздавать жителям страны бесплатные медицинские маски для защиты от коронавирусной инфекции. Такое решение правительство приняло после призыва премьер-министра Ли Сянь Луна об использовании индивидуальных средств защиты в условиях пандемии. Маски будут раздавать до 12 апреля, сообщается на официальном сайте правительства Сингапура.

Каждая семья сможет получить медицинские маски по количеству проживающих в ее доме людей и еще одну дополнительную.

- Маски, которые раздаются бесплатно, являются многоразовыми. Их можно стирать, гладить и использовать снова. Профессиональные хирургические маски более востребованы для тех, кто борется с инфекцией напрямую, - уточнили власти.

Накануне премьер-министра государства отметил важность использования масок, поскольку в Сингапуре участились случае бессимптомного заражения вирусом COVID-19. Со вторника на территории города-государства будут закрыты все объекты и торговые точки, которые не являются жизненно необходимыми. Власти призвали население не покидать свои дома без необходимости.

По последним данным в Сингапуре врачи зафиксировали 1189 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ранее kp.ru сообщал о том, что у прилетевшего в начале марта из Турции в Сингапур пассажира нашли коронавирус. Большая часть зараженных на территории страны является жителями иностранных государств.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков назвал огромной нагрузкой для экономики продление нерабочих дней
Песков: Путин будет работать удалённо как минимум неделю
Военкоматы перевели на удаленную работу из-за распространения коронавируса
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестёр, умерших за полтора года до этого
Российские туристы не смогли улететь из Таиланда и поселились в заброшенном храме
Два пациента с коронавирусом погибли в Москве за последние сутки
Учёный рассказал, как изменяется коронавирус, проходя через множество людей
Британская певица Марианна Фейтфул заболела коронавирусом
Пик смертности в Италии приходится на 3 часа ночи, потому что люди засыпают и не просыпаются
Премьер-министр Испании: Европа столкнулась с крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны
Власти Сингапура начали бесплатно раздавать медицинские маски