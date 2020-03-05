2020-03-05T07:35:34+03:00
В мире

У прилетевшего из Турции в Сингапур пассажира нашли коронавирус

Власти республики решили не отпускать лайнер, на борту которого находился зараженный
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Один из пассажиров рейса Стамбул-Сингапур (TK54) заразился новым типом коронавируса. Информацию подтвердили власти принимающего государства еще в минувшую среду, 4 марта.

Мужчина прилетел из Турции самолетом авиакомпании Turkish Airlines. В настоящий момент устанавливаются все лица, которые могли контактировать с инфицированным. Лайнеру же было решено не давать разрешение на взлет. Экипаж судна собирался вернуться в Стамбул.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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