У прилетевшего из Турции в Сингапур пассажира нашли коронавирус

5 Март 2020 2020-03-05T07:35:34+03:00

Власти республики решили не отпускать лайнер, на борту которого находился зараженный

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Один из пассажиров рейса Стамбул-Сингапур (TK54) заразился новым типом коронавируса. Информацию подтвердили власти принимающего государства еще в минувшую среду, 4 марта.

Мужчина прилетел из Турции самолетом авиакомпании Turkish Airlines. В настоящий момент устанавливаются все лица, которые могли контактировать с инфицированным. Лайнеру же было решено не давать разрешение на взлет. Экипаж судна собирался вернуться в Стамбул.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

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ИСТОЧНИК KP.RU