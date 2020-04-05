Учёный рассказал, как изменяется коронавирус, проходя через множество людей

5 Апр 2020 2020-04-05T13:18:34+03:00

Вирус видоизменяется всё больше, его разнообразие растёт, проходя через новых заражённых, сообщил заместитель директора НИИЭМ им. Пастера Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вирус видоизменяется всё больше, его разнообразие растёт, проходя через новых заражённых, сообщил заместитель директора НИИЭМ им. Пастера Александр Семенов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что молекулярный генетик и вирусолог Соня Пекова не исключает искусственное происхождение нового коронавируса. Руководитель частной лаборатории Tilia Laboratories диагностировала одни из первых в Чехии случаев коронавируса у людей, которые не были в "странах риска" и не общались с вернувшимися оттуда. Это заставило чешское правительство изменить политику проведения анализов и начать тестировать в государственных лабораториях не только приехавших из стран с большим количеством больных и их круг общения.

Также на сайте приводили комментарий вирусолога из РАН о возможности мутации вируса помешать созданию вакцины. Ведущий научный сотрудник институт клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов также сообщил, что расшифровка генома российскими учеными – это уже третья подобная работа в отношении COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU