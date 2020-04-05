2020-04-05T13:18:34+03:00
Наука

Учёный рассказал, как изменяется коронавирус, проходя через множество людей

Разнообразие вируса растёт вместе с количеством заражённых
Ася КУЗНЕЦОВА
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Вирус видоизменяется всё больше, его разнообразие растёт, проходя через новых заражённых, сообщил заместитель директора НИИЭМ им. ПастераВирус видоизменяется всё больше, его разнообразие растёт, проходя через новых заражённых, сообщил заместитель директора НИИЭМ им. ПастераФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вирус видоизменяется всё больше, его разнообразие растёт, проходя через новых заражённых, сообщил заместитель директора НИИЭМ им. Пастера Александр Семенов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что молекулярный генетик и вирусолог Соня Пекова не исключает искусственное происхождение нового коронавируса. Руководитель частной лаборатории Tilia Laboratories диагностировала одни из первых в Чехии случаев коронавируса у людей, которые не были в "странах риска" и не общались с вернувшимися оттуда. Это заставило чешское правительство изменить политику проведения анализов и начать тестировать в государственных лабораториях не только приехавших из стран с большим количеством больных и их круг общения.

Также на сайте приводили комментарий вирусолога из РАН о возможности мутации вируса помешать созданию вакцины. Ведущий научный сотрудник институт клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов также сообщил, что расшифровка генома российскими учеными – это уже третья подобная работа в отношении COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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