Папа Римский провел мессу в Вербное воскресенье в почти пустом соборе Святого Петра

5 Апр 2020 2020-04-05T15:30:12+03:00

Как правило, в Вербное воскресенье Папа Римский Франциск выходил на площадь к прихожанам с процессией, однако эту традицию пришлось отменить на время. Фото: REUTERS

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В воскресенье, 5 апреля, в Ватикане прошла традиционная месса. Из-за введенных ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, собор Святого Петра был практически пустым, хотя обычно в Вербное воскресенье там собираются тысячи прихожан, сообщает Reuters.

Кроме представителей местных СМИ и священнослужителей, которые участвовали в мессе, на празднике были еще 15 человек. Присутствующие располагались друг от друга на большом расстоянии для снижения риска заражения вирусом.

Впервые за долгое время верующих не было и на площади Святого Петра рядом с собором, поскольку ее перекрыли в рамках ограничительных мероприятий. Как правило, в Вербное воскресенье Папа Римский Франциск выходил на площадь к прихожанам с процессией, однако эту традицию пришлось отменить на время.

Во время традиционной мессы понтифик призвал паству «открыть сердце Господу» даже в таких непростых условиях.

- Сегодня Иисус поможет каждому из нас, даже когда мы страдаем от пандемии, стоим перед лицом множества опасностей и обманутых надежд, когда на наших глазах рушатся многовековые опоры. Нужно открыть свое сердце навстречу любви Бога, и вы почувствуете утешение и поддержку, - сказал Папа Римский.

Ранее сайт kp.ru писал, что пасхальные службы в Ватикане решили проводить без верующих. Такое решение приняли из-за чрезвычайно опасной ситуации в здравоохранении. Все литургии Страстной недели прошли без присутствия прихожан.

Месса на Вербное воскресенье в Ватикане .

ИСТОЧНИК KP.RU