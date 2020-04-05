Россия рассматривает сокращение добычи нефти, если в сделку вступят США
Российская сторона готова рассмотреть сокращение добычи нефти всего на 1 миллион баррелей в сутки и только на паритетных началах.
Также РФ уменьшить добываемый объем энергопродукта при условии, что США тоже снизят поставки на мировой рынок. Готовы ли американские власти пойти на такую сделку - пока остается большим вопросом.
За последнее время именно США были главными производителями нефти в мире. Среднесуточная добыча достигала 13 миллионов баррелей в день. Но не стоит забывать, что себестоимость добычи американской сланцевой нефти выше, чем на российских или саудовских месторождениях, а падение цен на нефть уже привело к банкротству некоторых американских компаний.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп проводил встречи с руководителями крупнейших нефтяных компаний страны. Вероятно, он пытался убедить их руководителей принять участие в следке с ОПЕК+.
ИСТОЧНИК KP.RU
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