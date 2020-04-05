Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреля
Ранее страны-экспортёры нефти планировали провести заседание 6 апреля в формате видеоконференции.
Заседание ОПЕК+ перенесли на 9 апреляФото: REUTERS
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Заседание ОПЕК+ перенесли на четверг следующей недели, 9 апреля.
До этого страны-экспортёры нефти планировали провести заседание 6 апреля в формате видеоконференции.
Об этом РИА Новости сообщила глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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