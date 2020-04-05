Коронавирус в Италии: 5 апреля зафиксировано самое низкое число смертей за последние недели

5 Апр 2020 2020-04-05T23:25:39+03:00

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За минувшие сутки от коронавируса в Италии умерли 525 человек, что стало самым низким числом смертей за последние несколько недель – с 19 марта. Об этом в воскресенье, 5 апреля, рассказали в итальянском Департаменте гражданской защиты, уточнив, что в общей сложности с начала пандемии COVID-19 от вызываемой коронавирусной инфекцией пневмонии в стране скончались 15887 пациентов.

По данным главы департамента Анджело Боррелли, за весь период эпидемии в Италии заразились коронавирусом 128948 человек, за день медики выявили 4316 новых случаев заражения. В воскресенье врачи выписали из больниц 819 пациентов, общее число выздоровевших больных возросло до 21815, передает агентство ANSA.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее работающий в Италии российский врач рассказал, что настолько тяжелое положение с распространением коронавируса в этой европейской стране сложилось из-за того, что власти опоздали с принятием жёстких мер как минимум на три недели, а люди медленно адаптировались к новым правилам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767892" frameborder="0"></iframe> В Италии устанавливают палатки для больных коронавирусом.В итальянских больницах не хватает места для пациентов, а у медицинского персонала нет возможности отдохнуть. В городе Брешии на севере Италии устанавливают палатки для больных, так как индустрия здравоохранения не справляется с количеством пациентов, нуждающихся в помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU