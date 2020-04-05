2020-04-05T12:52:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Пик смертности в Италии приходится на 3 часа ночи, потому что люди засыпают и не просыпаются

Эту информацию подтвердил замглавы НИИ эпидемиологии и микробиологии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Замглавы НИИЭМ рассказал, что пик смертности в Италии наблюдается в 3 часа ночи, потому что люди засыпают и уже не просыпаютсяЗамглавы НИИЭМ рассказал, что пик смертности в Италии наблюдается в 3 часа ночи, потому что люди засыпают и уже не просыпаютсяФото: REUTERS
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Пик смертности от коронавируса в Италии случается в три часа ночи, поскольку заражённые засыпают и не просыпаются, сообщил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семёнов.

Ранее сайт kp.ru публиковал дневник медсестры из России, которая работает в итальянском госпитале для больных коронавирусом.

На сайте также публиковали рассказ российских врачей, направленных в Италию. Они сообщали, что в итальянском городе Громо несколько человек с подтвержденной анализами коронавирусной инфекцией, но без каких-либо серьезных признаков болезни, просто уснули и не проснулись.

Также другой российский врач, работающий в Италии, объяснил, что такое положение с распространением коронавируса в стране случилось из-за того, что власти опоздали с принятием жёстких мер как минимум на три недели, а люди медленно адаптировались к новым правилам. Заражённых стало так много, что для системы здравоохранения стало невозможно справляться со всеми пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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