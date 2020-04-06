2020-04-06T00:42:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Джонсон в больнице будет находиться на искусственной вентиляции легких

Ранее стало известно, что британского премьера госпитализировали из-за коронавируса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 27 марта работал из домаПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон с 27 марта работал из домаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Доставленный накануне в больницу британский премьер Борис Джонсон, у которого ранее был диагностирован коронавирус COVID-19, нуждается в искусственной вентиляции легких, его подключат к аппарату. Об этом сообщил журналистам анонимный источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.

«Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких», - приводит слова своего собеседника РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее канцелярия главы правительства соединенного королевства сообщила, что премьер-министр доставлен в больницу для проведения анализов, у него по-прежнему держатся высокая температура и кашель.

27 марта Борис Джонсон сообщил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция, поэтому он перешел в режим самоизоляции и работает из дома, а на следующий день он выступил в телеэфире с обращением к нации и сообщил, что в стране вводятся жесткие карантинные меры.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

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