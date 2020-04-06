Джонсон в больнице будет находиться на искусственной вентиляции легких
Доставленный накануне в больницу британский премьер Борис Джонсон, у которого ранее был диагностирован коронавирус COVID-19, нуждается в искусственной вентиляции легких, его подключат к аппарату. Об этом сообщил журналистам анонимный источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.
«Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких», - приводит слова своего собеседника РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее канцелярия главы правительства соединенного королевства сообщила, что премьер-министр доставлен в больницу для проведения анализов, у него по-прежнему держатся высокая температура и кашель.
27 марта Борис Джонсон сообщил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция, поэтому он перешел в режим самоизоляции и работает из дома, а на следующий день он выступил в телеэфире с обращением к нации и сообщил, что в стране вводятся жесткие карантинные меры.
Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»