Джонсон в больнице будет находиться на искусственной вентиляции легких

6 Апр 2020 2020-04-06T00:42:57+03:00

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Доставленный накануне в больницу британский премьер Борис Джонсон, у которого ранее был диагностирован коронавирус COVID-19, нуждается в искусственной вентиляции легких, его подключат к аппарату. Об этом сообщил журналистам анонимный источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии.

«Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких», - приводит слова своего собеседника РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее канцелярия главы правительства соединенного королевства сообщила, что премьер-министр доставлен в больницу для проведения анализов, у него по-прежнему держатся высокая температура и кашель.

27 марта Борис Джонсон сообщил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция, поэтому он перешел в режим самоизоляции и работает из дома, а на следующий день он выступил в телеэфире с обращением к нации и сообщил, что в стране вводятся жесткие карантинные меры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU