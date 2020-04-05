Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон доставлен в больницу, об этом сообщила канцелярия главы правительства Соединенного королевстве. Уточняется, что премьер госпитализирован для проведения анализов на коронавирус COVID-19, у него по-прежнему держатся высокая температура и кашель.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 марта Борис Джонсон сообщил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция, поэтому он перешел в режим самоизоляции и работает из дома. А на следующий день глава британского правительства выступил в телеэфире с обращением к нации и сообщил, что в стране вводятся жесткие карантинные меры, в том числе британцам запретили выходить из домов, закрыли все увеселительные заведения и спортивные клубы. Позже стало известно, что коронавирусом заразилась и беременная подруга Джонсона, Кэрри Саймондс.
В воскресенье, 5 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом в стране к народу Великобритании обратилась королева Елизавета II. Она поблагодарила медиков за самоотверженную работу и призвала британцев сохранять решимость, не теряя чувства юмора.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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