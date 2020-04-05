Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

5 Апр 2020 2020-04-06T00:35:42+03:00

Ранее британский премьер сообщил, что у него обнаружен COVID-19, поэтому он самоизолировался и работает из дома

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон доставлен в больницу, об этом сообщила канцелярия главы правительства Соединенного королевстве. Уточняется, что премьер госпитализирован для проведения анализов на коронавирус COVID-19, у него по-прежнему держатся высокая температура и кашель.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 27 марта Борис Джонсон сообщил, что у него обнаружена коронавирусная инфекция, поэтому он перешел в режим самоизоляции и работает из дома. А на следующий день глава британского правительства выступил в телеэфире с обращением к нации и сообщил, что в стране вводятся жесткие карантинные меры, в том числе британцам запретили выходить из домов, закрыли все увеселительные заведения и спортивные клубы. Позже стало известно, что коронавирусом заразилась и беременная подруга Джонсона, Кэрри Саймондс.

В воскресенье, 5 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом в стране к народу Великобритании обратилась королева Елизавета II. Она поблагодарила медиков за самоотверженную работу и призвала британцев сохранять решимость, не теряя чувства юмора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU