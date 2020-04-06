2020-04-06T01:33:03+03:00
Происшествия

В Москве девушка осталась жива после падения с 9-го этажа

Пострадавшую доставили в больницу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Девушку увезли в больницуДевушку увезли в больницуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве произошло ЧП: девушка упала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоэтажки, и осталась жива, пострадавшую доставила в больницу бригада медиков «Скорой помощи». Об этом сайту kp.ru рассказали очевидцы произошедшего.

По словам свидетелей, прохожие заметили девушку на подоконнике дома №20 по улице Дубнинской, и сразу же вызвали спасателей, сотрудники МЧС прибыли незамедлительно. С ней довольно долго разговаривали психологи ведомства, однако предотвратить падение не удалось.

К счастью, девушка осталась жива, но получила серьезные травмы. Уточняется, что она была доставлена в городскую больницу №81, сейчас с ней работают врачи.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 5 апреля, в центре Москвы погиб известный российский бизнесмен Евгений Самусенко. Его тело обнаружили под окнами многоэтажного дома, где проживал предприниматель. Очевидцы вызвали «Скорую», но спасти его не удалось – травмы оказались слишком серьезными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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