В Китае выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки на территории материкового Китая медики выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, причем только один из них – не ввозной из-за границы. Он был зарегистрирован в провинции Гуандун, где днем ранее зафиксировали пять случаев «местного» заражения.
Таким образом, общее число ввозных случаев заражения в Поднебесной возросло до 951. Всего же за три месяца с начала вспышки заболевания в КНР заразились 81708 человек.
Кроме того, за прошедший день от вызываемой этой инфекцией пневмонии нового типа скончался один больной, выписались из больниц 11 пациентов. С начала эпидемии в общей сложности умер 3331 человек, полностью выздоровели 77078.
Такие цифры 6 апреля обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Карта распространения коронавируса
Напомним, как писал сайт kp.ru, Китай справился со вспышкой коронавируса, но 23 марта в стране была зафиксирована первая смерть от нового заболевания - хантавируса.
В Китае почтили память погибших от коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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