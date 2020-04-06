2020-04-06T04:45:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом

Только один из них не ввозной, за сутки в КНР выздоровели 11 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В больницах остаются 1299 человекВ больницах остаются 1299 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За минувшие сутки на территории материкового Китая медики выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, причем только один из них – не ввозной из-за границы. Он был зарегистрирован в провинции Гуандун, где днем ранее зафиксировали пять случаев «местного» заражения.

Таким образом, общее число ввозных случаев заражения в Поднебесной возросло до 951. Всего же за три месяца с начала вспышки заболевания в КНР заразились 81708 человек.

Кроме того, за прошедший день от вызываемой этой инфекцией пневмонии нового типа скончался один больной, выписались из больниц 11 пациентов. С начала эпидемии в общей сложности умер 3331 человек, полностью выздоровели 77078.

Такие цифры 6 апреля обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, Китай справился со вспышкой коронавируса, но 23 марта в стране была зафиксирована первая смерть от нового заболевания - хантавируса.

В Китае почтили память погибших от коронавируса.

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На фоне пандемии коронавируса COVID-19 из Китая пришло очередное сообщение – там скончался мужчина, но уже от другой инфекции – от хантавируса. Что это такое и насколько опасна зараза (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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