2020-04-05T05:26:21+03:00
В мире

В Китае увеличилось число случаев внутренней передачи коронавируса

За стуки в Китае подтверждены 30 новых случаев заражения и 3 смерти
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Китае опасаются второй волны заболеваемостиВ Китае опасаются второй волны заболеваемостиФото: REUTERS
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В Китае вновь начали фиксировать увеличение случаев передачи коронавируса от человека к человеку. На протяжении последних недель почти все случаи регистрации у пациентов COVID-19 были связаны с импортом болезни. Теперь из 30 новых пациентов, только 25 вернулись в КНР из других стран.

Кроме того, в Китае начали вносить в общую статистику по заболевшим тех, у кого нет симптомов. За сутки 47 таких случаев, только 16 из них завозные, остальные заразились внутри страны.

Подтверждены три смерти пациентов с коронавирусом, таким образом, всего в Китае погибли 3329 человек.

Китай не входит в тройку самых пострадавших от пандемии стран, хотя распространение вируса пошло именно отсюда. Больше всего погибших и зараженных в США, Италии и Испании.

Вирус поражает преимущественно пожилых и людей с серьезными заболеваниями. Но случаи смерти юных пациентов и здоровых в мире происходят. Так, в Великобритании умер 5-летний мальчик с диагнозом коронавирус. В России тоже фиксируют аномалию - среди пациентов высока доля людей до 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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