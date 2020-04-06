2020-04-06T10:41:59+03:00
Экономика

Треть строек жилья могут остановиться из-за ограничений, связанных с коронавирусом

Эксперты связывают это со снижением спроса на жилье и перебоями поставок
Елена АКИМОВА
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Треть строек жилья могут остановиться из-за коронавирусаТреть строек жилья могут остановиться из-за коронавирусаФото: Евгения ГУСЕВА
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За месяц, пока в стране объявлен нерабочий режим, треть строек жилья могут остановиться. Такой прогноз сделали в рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК).

Проблемы застройщиков будут связаны со снижением объемов продаж и с перебоями в поставках материалов.

- Организации, производящие стройматерилы тоже были вынуждены остановить работу согласно указу президента, - говорит «Известиям» член комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Александр Якубовский.

На фоне снижения деловой активности россияне стали реже интересоваться покупкой жилья.

— В результате за месяц самоизоляции может встать около 30% всех строек в стране — у наиболее слабых игроков. В целом и без кризиса в зоне риска находилось 500–600 компаний, — сказал гендиректор РАСК, член генерального совета «Деловой России» Николай Алексеенко.

Эксперты строительной отрасли делают прогнозы: если стройки остановятся хотя бы на месяц, то минимум 30–35% домов не будут сданы вовремя. А в долгосрочной перспективе это гарантирует банкротство до 30% компаний строительной отрасли.

Существует еще один прогноз: через месяц-другой рынок жилья может ждать обвал на 30%. Но пока спрос и цены растут. Что делать тем, кто откладывал на квартиру?

Тем временем россиянам разрешили воспользоваться "кредитными каникулами" в связи с коронавирусом. Воспользоваться правом смогут россияне, оказавшиеся в трудном финансовом положении из-за эпидемии коронавируса, но только те, у которых имеются не очень большие долги, пишет Утро.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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