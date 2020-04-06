2020-04-06T11:10:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Российская компания зарегистрировала 40-минутный экспресс-тест на коронавирус

Система позволяет определить наличие коронавирусной инфекции с точностью более 94%
Ксения АНУФРИЕВА
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Компания зарегистрировала в РФ 40-минутный экспресс-тест на коронавирусКомпания зарегистрировала в РФ 40-минутный экспресс-тест на коронавирусФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала на территории Российской Федерации 40-минутной новое экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Это первый быстрый тест отечественного производства, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Экспресс-тест разработан компанией «Медико-биологический союз» и уже прошел регистрацию в Росздравнадзоре. Система позволяет определить наличие коронавирусной инфекции с точностью более 94 процентов в течение 40 минут.

В отличие от зарубежных аналогов в российском тесте используют метод петлевой изотермальной амплификации, что значительно сокращает длительность анализа и снижает вероятность возникновения путаницы из-за большого количества этапов предварительной подготовки.

Предварительная обработка занимает около 35 минут, а полностью готовые результат теста можно получить менее чем через час после его начала. Экспресс-тесты уже поставляются в субъекты страны. В пятницу, 3 апреля, первые пробы уехали в 16 регионов, а к конце текущей недели компаний планирует поставить тесты в 80-90% субъектов России.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с 6 апреля на территории страны можно будет сдать тест на коронавирусную инфекцию, не выходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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