Директор НИИ Склифосовского: вылечить от коронавируса за три дня невозможно
Инкубационный период нового коронавируса составляет в среднем 14 дней. Вылечиться за три дня от такого заболевания невозможно, заявил директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
«Если за три дня прошло, то, видимо, это было что-то другое», - сказал специалист.
По его словам, сейчас в Москве только начали выявлять пациентов, которые заразились COVID-19 еще до введения режима самоизоляции. Это доказывает, что заболевание проявляется в период от 7 до 14 дней, передает РИА Новости.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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