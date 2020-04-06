2020-04-06T10:54:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Директор НИИ Склифосовского: вылечить от коронавируса за три дня невозможно

Если удалось справиться с заболеванием в столь короткие сроки, то речь шла не о COVID-19
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инкубационный период нового коронавируса составляет в среднем 14 дней. Вылечиться за три дня от такого заболевания невозможно, заявил директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

«Если за три дня прошло, то, видимо, это было что-то другое», - сказал специалист.

По его словам, сейчас в Москве только начали выявлять пациентов, которые заразились COVID-19 еще до введения режима самоизоляции. Это доказывает, что заболевание проявляется в период от 7 до 14 дней, передает РИА Новости.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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