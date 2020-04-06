2020-04-06T11:28:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Михаил Мишустин о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Любые ограничения должны быть адекватными"

Премьер Михаил Мишустин раскритиковал решение ряда губернаторов о введении карантина для граждан, улетающих из Москвы в регионы России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал решение отдельных губернаторов о введении обязательного карантина для улетающих из Москвы в регионы России.

Сайт kp.ru писал, что некоторые субъекты страны решили изолировать на две недели всех граждан, которые прибывают на место авиарейсами из столицы. Карантин предстоит отбывать по месту жительства или в специальных обсерваторах.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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