Михаил Мишустин о введении карантина для улетающих из Москвы в регионы России: "Любые ограничения должны быть адекватными"
Премьер Михаил Мишустин раскритиковал решение ряда губернаторов о введении карантина для граждан, улетающих из Москвы в регионы России
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал решение отдельных губернаторов о введении обязательного карантина для улетающих из Москвы в регионы России.
Сайт kp.ru писал, что некоторые субъекты страны решили изолировать на две недели всех граждан, которые прибывают на место авиарейсами из столицы. Карантин предстоит отбывать по месту жительства или в специальных обсерваторах.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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