2020-04-06T16:14:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия выделит 1 млн долларов ВОЗ на борьбу с коронавирусом

Таково новое распоряжение правительства.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил МишустинМихаил МишустинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Россия выделит одного миллиона долларов во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с коронавирусной инфекций. Соответствующие распоряжение издало правительство за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

В документе говорится о том, что Минздрав России совместно с Министерством иностранных дел и Минфином нашей страны должны будут проинформировать ВОЗ о выделение средств на поддержку организации.

Напомним, после объявления режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса нового типа, Всемирная организация здравоохранения призвала мировое сообщество выделить 675 миллиона долларов на борьбу с новым коронавирусом. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что эти средства необходимы для финансирования плана на ближайшие три месяца.

По последним данным, в мире зарегистрировано 1 274 022 случая заражения COVID-19. Спасти удалось 264 833, но жертвами инфекции стали уже 69 468

ИСТОЧНИК KP.RU

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