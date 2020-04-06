Глава Минздрава попросил граждан не пытаться лечить коронавирус алкоголем

6 Апр 2020 2020-04-06T16:29:36+03:00

Михаил Мурашко заявил, что врачи не сомневаются в том, что коронавирусная инфекция представляет опасность для населения

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил граждан не пробовать лечить коронавирус алкоголем, поскольку это усугубляет ситуацию.

«По алкоголю - я просил бы даже, обращаясь к гражданам нашей страны, это и в предыдущие периоды подъема заболеваемости было - попытка лечить это все алкоголем (…) однозначно приводит к более худшей ситуации, когда пациент поступает, когда уже спасти нельзя», - сказал глава Минздрава в эфире программы «Познер», отвечая на вопрос о том, может ли алкоголь и табак убивают коронавирус.

Мурашко также отметил, что коронавирус реальная болезнь, которая представляет опасность для населения. По его словам, в ближайшие две недели мы сможем узнать, насколько эффективны принятые в России меры против коронавируса.

По состоянию на 6 апреля в России было зарегистрировано 954 новых случая коронавируса. Таким образом сейчас в нашей стране общее число зараженных превышает уже 6,3 тысячи человек

ИСТОЧНИК KP.RU