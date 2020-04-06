"Пока только нарастает": Вирусолог рассказал, когда наступит пик коронавируса в России

6 Апр 2020 2020-04-06T16:44:10+03:00

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Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России. По его мнению, в ближайшие пару недель этого точно не случиться, пока количество заболевших только нарастает. Пик коронавируса, после которого пойдет снижение заболеваемости, наступит в России ближе к концу апреля.

Вирусолог также прокомментировал новость о том, что с 6 апреля россияне смогут сдать тест на коронавирус, не выходя из дома.

- Это для особо тревожных людей. На всякий случай они будут проверяться, принимать какие-то меры, может, стариков своих переселят в другое место, - сказал он в интервью Радио "Комсомольская правда".

Альштейн добавил, что людям и с положительным, и с отрицательным результатом необходимо соблюдать самоизоляцию. Только те, у которых положительный результат, должны сидеть на более строгом карантине. А граждане с отрицательным результатом могут сходить в магазин, погулять с собачкой. При этом вирусолог, не рекомендует сдавать тест на коронавирус абсолютно всем.

ИСТОЧНИК KP.RU