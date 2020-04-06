Росгидромет: пожар рядом с Чернобыльской АЭС не влияет на качество воздуха в России
Специалисты Федерального информационно-аналитического центра не прогнозируют загрязнение воздуха на территории России из-за природного пожара, которые разгорелся в чернобыльской зоне. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета.
- По предварительной информации, загрязненный опасными веществами воздух будет двигать в южном и юго-восточном направлениях и не достигнет территории Российской Федерации. Пожар никак не повлияет на качество воздуха в стране, - сообщили специалисты.
В Росгидромете добавили, что непременно продолжат и дальше следить за развитие ситуации с природными пожарами в лесах около зоны Чернобыльской АЭС, а при поступлении новых данным будут проводить дополнительные расчеты.
Напомним, что пожар в лесной зоне возле Чернобыля начался в субботу, 4 апреля, из-за возгорания сухой травы. За короткое время огонь распространился на территории примерно в сотню гектаров. Серьезным последствием пожара стал резко возросший уровень радиации: по последним данным он превысил норму в 16 раз.
В чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение лесного пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU