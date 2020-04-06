Росгидромет: пожар рядом с Чернобыльской АЭС не влияет на качество воздуха в России

6 Апр 2020 2020-04-06T17:03:32+03:00

Эксперты не прогнозируют загрязнение воздуха на территории России из-за природного пожара, которые разгорелся в чернобыльской зоне. Фото: REUTERS

Воздушные массы с загрязняющими веществами будут двигаться на юг и юго-восток

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Специалисты Федерального информационно-аналитического центра не прогнозируют загрязнение воздуха на территории России из-за природного пожара, которые разгорелся в чернобыльской зоне. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета.

- По предварительной информации, загрязненный опасными веществами воздух будет двигать в южном и юго-восточном направлениях и не достигнет территории Российской Федерации. Пожар никак не повлияет на качество воздуха в стране, - сообщили специалисты.

В Росгидромете добавили, что непременно продолжат и дальше следить за развитие ситуации с природными пожарами в лесах около зоны Чернобыльской АЭС, а при поступлении новых данным будут проводить дополнительные расчеты.

Напомним, что пожар в лесной зоне возле Чернобыля начался в субботу, 4 апреля, из-за возгорания сухой травы. За короткое время огонь распространился на территории примерно в сотню гектаров. Серьезным последствием пожара стал резко возросший уровень радиации: по последним данным он превысил норму в 16 раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771287" frameborder="0"></iframe> В чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение лесного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU