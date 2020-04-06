США объявили террористической организацией «Русское имперское движение»

6 Апр 2020 2020-04-06T19:12:17+03:00

Ранее в этот список американцы вносили в основном исламистские организации

Изменить размер текста: A A

Соединённые Штатов признал террористической организацией «Русское имперское движение». Об этом сообщил координатор Госдепа по противостоянию терроризму Натан Сейлс.

Ранее в этот список американцы вносили в основном исламистские организации, поэтому даже представитель Госдепа признал «беспрецедентность» этого шага. Он отметил, что впервые в указанный список вносится расистская группировка, проповедующая «превосходство белой расы».

«Это террористическая группировка, которая предоставляет военизированные тренировки неонацистам и сторонникам "превосходства белых". Группировка играет важную роль в призывах к европейским и американским единомышленникам объединиться против предполагаемых врагов», - сообщил он.

Сейлс заявил, что у РИД есть два тренировочных лагеря в Санкт-Петербурге, а двое шведских граждан, проходившие тренировки в лагере группировки в 2016 году, устраивали теракты в Швеции против мигрантов.

Напомним, годом ранее США приняли решение внести элитные части вооруженных сил Ирана Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU