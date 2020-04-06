2020-04-06T18:01:14+03:00
Общество

Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ

Экзамен перенесли с конца мая на 8 июня.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭМинпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭФото: Анастасия ОСИПОВА
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На фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания Единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны с конца мая на 8 июня. Новый проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новому документу, 8 июня пройдут экзамены по литературе, географии, а также информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Экзамен по русскому языку состоится 11 июня, а 15 июня пройдет ЕГЭ по математике базового уровня и по математике профильного уровня.

Экзамены по истории и физики запланированы на 18 июня, а по обществознанию и химии - 22 июня. Иностранные языки начнут сдавать 25 июня, 26 и 29 июня пройдет устная часть этих экзаменов.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года. Политик считает, что дистанционное обучение, введенное в рамках профилактики COVID-19, не позволяет качественно подготовиться к экзаменам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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