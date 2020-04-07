Число выздоровевших от коронавируса в России на 7 апреля 2020 года составило 406 человек

7 Апр 2020 2020-04-07T00:30:26+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 7 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса COVID-19 в России на 7 апреля 2020 года составило 406 человек. Всего же с начала вспышки заболевания в 79 регионах нашей страны зафиксировано 5389 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 658 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом.

Как писал сайт kp.ru, наибольшее число новых случаев заражения – в Москве (591 человек), 82 заболевших за минувшие сутки зафиксированы в Московской области, 35 – в Санкт-Петербурге, 31 – в республике Коми, еще 16 в Татарстане, 11 в Краснодарском крае. Кроме того, по десять новых инфицированных выявили в Ивановской, Тульской и Вологодской областях. Также в списке регионов, где в течение последних 24 часов фиксировали больше случаев COVID-2019, чем в других, Воронежская и Нижегородская области, республика Марий Эл и Ставропольский край (по девять человек), Бурятия, Липецкая и Тамбовская области (по восемь).

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее ученые выяснили, что вероятность мутации коронавируса крайне мала, и он вряд ли станет еще более заразным и смертоносным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767531" frameborder="0"></iframe> Оставайтесь дома - спасайте жизни!.Именно добровольная самоизоляция спасёт человечество от пандемии коронавируса. Это на графиках сумели доказать американские эксперты

ИСТОЧНИК KP.RU