2020-04-06T23:00:11+03:00
Общество

Минпромторг расследует инцидент с Овсянниковым в аэропорту Ижевска

Ранее на замминистра промышленности составили протокол за мелкое хулиганство
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минпромторг расследует инцидент с Овсянниковым в аэропорту Ижевска. Фото: пресс-служба правительства СевастополяМинпромторг расследует инцидент с Овсянниковым в аэропорту Ижевска. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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Минпромторг устроит внутреннее расследование в связи с инцидентом в аэропорту Ижевска, когда во время посадки на самолет заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников отказался показывать документы и посадочный билет контролеру.

«Правовую оценку случившемуся даст суд, но, разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы его наличием оправдывать нарушение закона. Более того, оно, как и должность заместителя министра, налагает особую ответственность на государственного служащего за свои действия», - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что, если чиновник такого уровня некорректно ведет себя по отношению к правоохранительным органам, он грубым образом нарушает кодекс этики государственных служащих. В ведомстве заявили, что его поведение выглядит недопустимым в текущей ситуации, когда страна борется с распространением коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по факту поведения замминистра во время посадки полицейские составили административный протокол по статье «мелкое хулиганство». По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, при просьбе показать документы Овсянников начал выражаться нецензурной бранью и отказался предъявлять паспорт и посадочный билет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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