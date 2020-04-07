2020-04-07T01:01:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Украина из-за коронавируса закрыла пешеходные переходы на границе

Пока остаются открытыми для транспорта лишь 19 пунктов пропуска – из 230
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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С 6 апреля на Украине ввели новые ограничения из-за коронавирусаС 6 апреля на Украине ввели новые ограничения из-за коронавирусаФото: REUTERS
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В полночь вторника, 7 апреля, Украина в связи с распространением коронавируса COVID-19 закрыла все пешеходные переходы на своей границе, пока остаются открытыми для транспорта лишь 19 пунктов пропуска – из существующих 230.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба страны, уточнив, что исключение может быть сделано лишь для эвакуационных рейсов, да и то только по решению уполномоченных министерств и ведомств.

Напомним, как писал сайт kp.ru,12 марта власти Украины ввели на территории страны карантин: как минимум до 24 апреля гражданам предписано не выходить из домов, школьники и студенты не посещают свои учебные заведения, запрещены любые массовые мероприятия, закрыто метро.

Позже правительство Незалежной объявило, что с 6 апреля карантинные меры ужесточаются: пенсионерам категорически запретили покидать свои дома, а гражданам более молодого возраста запретили собираться на улицах в группы больше двух человек, всех украинцев обязали носить защитные маски. Минздрав вместе с Минкультом выпустили специальную методичку методичку по профилактике новой коронавирусной инфекции, причем памятку перевели на языки всех проживающих в стране нацменьшинств, кроме русского.

Число заразившихся коронавирусом на Украине, по данным на утро на утро 6 апреля, возросло до 1319, с начала вспышки заболевания COVID-19 в соседней стране скончались 38 пациентов, выздоровели 28 больных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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