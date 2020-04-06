Украина выпустила памятку о коронавирусе на всех языках нацменьшинств, кроме русского

6 Апр 2020 2020-04-06T09:04:02+03:00

На Украине забыли выпустить памятку по коронавирусу на русском языке Фото: REUTERS

Методичка была переведена на польский, венгерский, румынский и крымскотатарский

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Министерство здравоохранения Украины совместно с министерством культуры выпустило методичку с мерами профилактики новой коронавирусной инфекции.

Памятка была переведена на языки проживающих в стране представителей национальных меньшинств. И только русские остались без своего экземпляра.

"В настоящее время инфографика уже доступна на польском, крымском, венгерском и румынском языках", - говорится в посте на странице Минздрава в Facebook.

Один из вариантов украинской памятки по коронавирусу

Многих пользователи соцсети возмутили такие действия властей в условиях пандемии опасного заболевания.

"Спасибо за очередное напоминание, что я в "своей" стране уже не просто "меньшинство", а иностранец", - написал Стефан Машкевич.

"Дискриминация русских по национальному принципу - это плохо и влечет за собой последствия", - добавила пользовательница Olga Kushnir.

"Присоединюсь к вопросу: где версия на русском языке? Конечно, благодаря такой избирательной слепоте нашего политизированного Минздрава, мы пользуемся китайскими, европейскими, и, конечно, российскими протоколами. Но, господа недальновидные, вы сами убиваете наше общее государство. Своими же ручками", - подчеркнул Denis Aleksandrovich.

Тем временем, число заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 1308. Скончались от инфекции 37 человек, 28 пациентов выздоровели и выписались, передает сайт kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU