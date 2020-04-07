2020-04-07T01:29:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Британцы ломают и поджигают «распространяющие коронавирус» вышки 5G

Крупнейшие телекоммуникационные компании страны пытаются убедить граждан, что мачты не виноваты в пандемии COVID-19
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Одна из подожженных вандалами вышек 5G в БирмингемеОдна из подожженных вандалами вышек 5G в БирмингемеФото: REUTERS
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Напуганные пандемией коронавируса COVID-19 британцы принялись ломать и поджигать вышки 5G, которые, как они считают, «распространяют» инфекцию. Подобные акты вандализма стали замечать с начала прошлой недели в пригороде Ливерпуля и на востоке Англии. В общей сложности, повреждены около двух десятков вышек 5G, пострадали также сети 3G и 4G, сообщает газета The Guardian.

В связи с этим крупнейшие телекоммуникационные компании Великобритании распространили открытое письмо, в котором рассказали, что вандалы «нарушают работу критически важной инфраструктуры и распространяют ложную информацию».

«Нет никаких научных доказательств какой-либо связи между 5G и коронавирусом. Это факт», - пытаются убедить сограждан представители британских телеком-фирм.

Коронавирус в Великобритании.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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