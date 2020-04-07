Британцы ломают и поджигают «распространяющие коронавирус» вышки 5G
Напуганные пандемией коронавируса COVID-19 британцы принялись ломать и поджигать вышки 5G, которые, как они считают, «распространяют» инфекцию. Подобные акты вандализма стали замечать с начала прошлой недели в пригороде Ливерпуля и на востоке Англии. В общей сложности, повреждены около двух десятков вышек 5G, пострадали также сети 3G и 4G, сообщает газета The Guardian.
В связи с этим крупнейшие телекоммуникационные компании Великобритании распространили открытое письмо, в котором рассказали, что вандалы «нарушают работу критически важной инфраструктуры и распространяют ложную информацию».
«Нет никаких научных доказательств какой-либо связи между 5G и коронавирусом. Это факт», - пытаются убедить сограждан представители британских телеком-фирм.
Коронавирус в Великобритании.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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