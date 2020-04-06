Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса в Китае

6 Апр 2020 2020-04-06T07:55:38+03:00

Пандемия могла быть вызвана утечкой из лабораторий в Ухане, где проводили опыты над животными

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Британская разведка считает, что причиной распространения новой коронавирусной инфекции по миру могла стать утечка из китайской лаборатории.

В Ухане провинции Хубэй, откуда и началась пандемия, расположены как минимум две подходящие под ситуацию лаборатории - Институт вирусологии и Уханьский центр контроля заболеваний. В последнем даже проводились опыты над животными, в том числе над летучими мышами, передает Daily Mail.

Американский эксперт биобезопасности, профессор Ричард Эбрайт уверяет, что лично видел, как сотрудники этих лабораторий изучали вирусы, не соблюдая при этом технику безопасности. По его словам, для таких экспериментов нужен уровень защиты класса "четыре", а у китайских ученых был только класс "два", который обеспечивает минимальную защиту от заражения.

Официальные власти Китая и Великобритании пока не признали достоверность новой версии разведки.

О природе возникновения COVID-19 до сих пор доподлинно неизвестно. Предполагается, что впервые он появился на "мокром" рынке Уханя, где продуются морепродукты, рыба, а также суп из летучих мышей. Сайт kp.ru подробно писал об этом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU