2020-04-07T12:20:49+03:00
Политика

В Роскосмосе раскритиковали планы США по захвату планет

Столь "агрессивные" намерения вредят международному сотрудничеству
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Роскосмосе заявили, что планы по захвату планет вредят сотрудничеству странВ Роскосмосе заявили, что планы по захвату планет вредят сотрудничеству странФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Попытки присвоить себе территории других планет препятствуют установлению плодотворного взаимодействия государств. Такое мнение высказал заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ.

Сайт kp.ru писал, что документ касается поддержки коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. Трамп отказался рассматривать космос в качестве достояния всего человечества и закрепил право американцев на его освоение.

"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", - цитирует ТАСС Савельева.

Замгендиректора подчеркнул, что в мировой истории уже возникали ситуации, когда одна страна пыталась захватить чужие территории в своих интересах, но "все помнят, что из этого вышло".

ИСТОЧНИК KP.RU

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