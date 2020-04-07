Елена Малышева: препараты от СПИДа оказались бессмысленны против коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T12:29:15+03:00

По словам специалиста, в настоящее время уже существуют стандарты лечения этой инфекции, а также определены препараты, которые бессмысленно применять против COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Доктор медицинских наук и телеведущая из России Елена Малышева рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» в интервью для коллеги Арины Шараповой о том, насколько эффективны лекарства против синдрома приобретенного иммунного дефицита для лечения коронавируса.

По словам специалиста, в настоящее время уже существуют стандарты лечения этой инфекции, а также определены препараты, которые бессмысленно применять против COVID-19.

- Эксперты уже проанализировали опыт и опубликованы научные работы, которые систематизируют основные способы и стандарты лечения коронавируса. Это уже большой прорыв. Ученые уже определили, какие препараты применять не надо. В частности, показано, что препараты от СПИДа применять бессмысленно, они оказались неэффективными. Но в то же время существует 4 суперэффективных препарата, - сообщила Елена Малышева.

Ранее сайт kp.ru писал, что в эфире радио «Комсомольская правда» доктор медицинских наук рассказала о новых отечественных тестах на коронавирусную инфекцию, расшифровке структуры вируса, степени его опасности и разработке эффективной и безопасной вакцины. Малышева спрогнозировала, что вакцина, скорее всего, будет найдена до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU