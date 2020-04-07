2020-04-07T13:56:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские ученые начали клинические исследования препаратов от коронавируса

Тесты будут проводить с письменного согласия пациентов с COVID-19
Ксения АНУФРИЕВА
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В России медики начали проводить клинические сравнительные исследования препаратов для лечения пациентов с коронавирусомВ России медики начали проводить клинические сравнительные исследования препаратов для лечения пациентов с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России медики начали проводить клинические сравнительные исследования препаратов для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Будет проанализирована эффективность медикаментов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и российского препарата «Колидавир», сообщает руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Тестирование по трем группам тяжести заболевания будет проходить в российском медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна. В исследования будут участвовать больные коронавирусом, которые подпишут письменное согласие на анализ. Отмечается, что все клинические испытания будут полностью соответствовать законодательству страны, не нарушая прав пациентов.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что за минувшие сутки на территории России выявили 1154 новых случая заражения инфекцией – ежедневная статистка по инфекции в стране впервые тысячу заболевших. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала распространения пандемии выросло до 7497.Число умерших из-за коронавируса в российской столице на сегодняшний день составило 29 человек.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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