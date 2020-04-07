Высшая школа экономики переведет онлайн-платформу для обучения в облако Mail.ru

7 Апр 2020 2020-04-07T14:20:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Высшая школа экономики переведет платформу для онлайн-обучения в облако Mail.ru. Вуз уже давно занимается развитием и внедрением цифровых технологий и разработкой дистанционных программ обучения, а Mail.ru Group имеет двадцатилетний опыт разработки высоконагруженных сервисов.

«Мы решили поддержать НИУ ВШЭ в текущей ситуации нашими облачными решениями, чтобы платформа онлайн-обучения, которой пользуются сотни тысяч студентов, справлялась с нагрузками и работала без перебоев. В условиях тотального перехода образовательных учреждений на дистанционный формат работы это особенно актуально, и мы рады, что можем внести свой вклад», – отметил Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions.

Высшая школа экономики в этом семестре открыла доступ к своей платформе для вузов из регионов, которые проводят дистанционное обучение. Сейчас для прохождения доступны 76 онлайн-курсов, их число будет расти. Уже 24 вуза сетевых партнеров пользуются платформой, и еще 32 образовательные организации подали заявки на бесплатное подключение студентов к онлайн-курсам НИУ ВШЭ.

«В нынешних условиях наш опыт оказался востребованным другими вузами, и мы готовы бесплатно предоставлять свои онлайн-курсы для поддержки образовательного процесса. Отрадно, что лидеры отечественной IT-индустрии откликнулись на потребности образовательной сферы и готовы оказать вузам техническую помощь, предоставив свои мощности. Мы благодарим Mail.ru Group за эту поддержку – совместно с партнерами планируется несколько проектов, которые помогут решить задачи наших университетов по организации процесса дистанционного обучения», – говорит Алексей Чукарин, старший директор НИУ ВШЭ по цифровой трансформации.

Компания Mail.ru Group уже представила комплекс решений для перехода на дистанционное обучение школ и вузов: это бесплатные возможности соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», доступ к системе онлайн-обучения портала GeekBrains, а также горячие линии в соцсетях для ответов на возникающие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU