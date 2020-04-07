Потанин возглавил российскую часть списка Forbes-2020, сместив Михельсона
Состояние совладельца "Норникеля" оценивается в 19,7 млрд долларов
Владимир ПотанинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbs возглавил совладельца «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в 19,7 млрд долларов, сместив с первого места главу «Новатэка» и акционер «Сибура» Леонид Михельсон
Напомним, российскую часть списка Forbes в прошлом году возглавил Михельсон с состоянием в 24 млрд долларов. При этом он уже был признан богатейшим россиянином в 2017 и 2018 годах
ИСТОЧНИК KP.RU