Потанин возглавил российскую часть списка Forbes-2020, сместив Михельсона

7 Апр 2020 2020-04-07T15:17:37+03:00

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Ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbs возглавил совладельца «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в 19,7 млрд долларов, сместив с первого места главу «Новатэка» и акционер «Сибура» Леонид Михельсон

Напомним, российскую часть списка Forbes в прошлом году возглавил Михельсон с состоянием в 24 млрд долларов. При этом он уже был признан богатейшим россиянином в 2017 и 2018 годах

ИСТОЧНИК KP.RU