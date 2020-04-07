2020-04-07T15:17:37+03:00
Экономика

Потанин возглавил российскую часть списка Forbes-2020, сместив Михельсона

Состояние совладельца "Норникеля" оценивается в 19,7 млрд долларов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПотанинВладимир ПотанинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России по версии Forbs возглавил совладельца «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в 19,7 млрд долларов, сместив с первого места главу «Новатэка» и акционер «Сибура» Леонид Михельсон

Напомним, российскую часть списка Forbes в прошлом году возглавил Михельсон с состоянием в 24 млрд долларов. При этом он уже был признан богатейшим россиянином в 2017 и 2018 годах

ИСТОЧНИК KP.RU

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