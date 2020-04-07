2020-04-07T15:45:07+03:00
Наука

Несущийся к Земле астероид размером с квартал можно будет увидеть в бинокль 29 апреля

Космический объект ранее был признан потенциально опасным
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Несущийся к Земле астероид размером с квартал можно будет увидеть в бинокль 29 апреляНесущийся к Земле астероид размером с квартал можно будет увидеть в бинокль 29 апреля
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Астероид размером с целый квартал мегаполиса подлетит к нашей планете уже 29 апреля. Космический объект можно будет увидеть из космоса. Об этом сообщил доцент физико-технического института Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, кандидат физико-математических наук по астрофизике Дмитрий Ляшко.

Ранее астероид, получивший название 52768 (1998 OR2), был признан был признан потенциально опасным. Однако Ляшко успокоил жителей Земли и сообщил, что для нашей планеты он не несет угрозы, так как пролетит на безопасном расстоянии.

«Расстояние от Земли до Луны – 380 тысяч километров. Астероид пролетит примерно в 16 раз дальше, это слишком далеко, чтобы попасть в гравитационное поле нашей планеты и притянуться к ней», - сообщил специалист.

Ляшко отметил, что следующее приближение этого астероида к нашей планете будет в 2079 году и в этот раз он пролетит в 1,8 миллиона километров. Однако по словам ученого, даже это расстояние не будет представлять опасности.

Как сообщал сайт kp.ru, впервые NASA обнаружили астероид 52768 в 1998 году. Он движется к Земле со скоростью 30 км/ч, а его диаметр составляет более четырех километров

ИСТОЧНИК KP.RU

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