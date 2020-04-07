«Важно услышать ваше мнение»: Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить количество выходных дней

7 Апр 2020 2020-04-07T17:15:18+03:00

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Президент России Владимир Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить количество выходных дней.

«Очень важно услышать ваше мнение», - отметил глава государства, обращаясь к специалистам.

Путин отметил, что все принятые решения в борьбе с коронавирусом должны быть «соразмерны угрозе и адекватны ситуации». «Главное — это безопасность и здоровье граждан России», - заключил президент.

Напомним, в своем первом обращение к гражданам, которое состоялось 25 марта, российский лидер сообщил о новых мерах борьбы с коронавирусом в нашей стране и объявил нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля для всей страны.

В ходе своего второго обращения к гражданам Путин отметил, что объявленная ранее выходная неделя позволила выиграть время для упреждающих действий против распространения COVID-19, однако угроза сохраняется и необходимо продление режима самоизоляции, поэтому было принято решение пролить нерабочий период до 30 апреля. Тем не менее глава государства отметил, что этот период могут корректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU