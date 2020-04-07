Мантуров: Россия вышла на производство почти 1,6 млн масок в сутки
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Россия вышла на производство почти 1,6 миллиона медицинских масок в сутки.
По словам министра, дефицит защитных костюмов в России составляет 300 штук в сутки, но напомнил, что с Китаем подписан контракт на поставку более одного миллиона костюмов. Глава ведомства также отметил, что страна закупила в Китае 51 миллион медицинских масок, они поставлены в регионы.
Напомним, ранее заместитель главы Минпромторга России Алексей Груздев сообщил, что в течение апреля — начала мая из Китая в нашу страну поступит 80 миллионов медицинских масок и более миллиона защитных костюмов. Он также заявил, что за минувшую неделю у поднебесной приобрели 37 миллионов масок, а в течение текущий недели планирует закупить еще 55 миллионов, которые должны покрыть дефицит в регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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