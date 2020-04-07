Трамп: ВОЗ реально профукала ситуацию

7 Апр 2020 2020-04-07T18:55:54+03:00

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Президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в сосредоточенности на Китае во время распространения в мире коронавируса COVID-19.

«ВОЗ реально профукала ситуацию. По какой-то причине, хотя финансируется в основном за счет Соединенных Штатов, она очень сосредоточена на Китае» - написал глава Белого дома в Twitter и пообещал, что Вашингтон «внимательно изучит» эту ситуацию.

Однако американский лидер добавил, что, «к счастью», он с самого начала отклонил совет ВОЗ об удержании границ открытыми для Китая. «Почему они дали нам такую ошибочную рекомендацию?», - заключил он.

Напомним, США уже долгое время удерживает лидерство по числу случаев заражения COVID-19. По последним данным, в стране зарегистрировано более 367,650 заболевших, количество жертв инфекции 10 493.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как медучреждения США пытаются скрыть то, что они не справляются с таким наплывом больных.

ИСТОЧНИК KP.RU