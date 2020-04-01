2020-04-01T22:24:21+03:00
Коронавирус Covid-19

«Вспомогательный склад для трупов»: американские медики рассказали о ситуации в стране

Медучреждения США пытаются скрыть от общественности серьезность проблем, возникших из-за коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Вспомогательный склад для трупов»: американские медики рассказали о ситуации в стране«Вспомогательный склад для трупов»: американские медики рассказали о ситуации в странеФото: REUTERS
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В Соединённых Штатах, где по последним данным количество заболевших превысило 200 тыс., медучреждения пытаются скрыть то, что они не могут справиться с таким наплывом больных

«Больницы не разрешают медсестрам и другим сотрудникам системы здравоохранения рассказывать о происходящем, чтобы сохранить лицо. Это возмутительно», - передает издание Die Welt слова представителя вашингтонской организации медперсонала Рута Шуберта.

Медсестра из Чикаго лишилась работы после призыва к коллегам носить больше средств защиты. Она рассказала, что во многих больницах сотрудникам лгут и утверждают, что обычных масок достаточно, «а медсестры заболевают и умирают»

Врач из Нью-Йорка Шамит Патель заявляет, что Штаты повторяют историю Италии и скоро медикам придется решать «кого лечить, а кто останется умирать».

Как сообщает Die Welt, на данный момент в США не хватает мест даже для тел умерших. Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) пришлось направить в Нью-Йорк 85 грузовиков-рефрижераторов, а отделение судебной медицины Нью-Йорка также организовало «вспомогательный склад для трупов». «В последний раз к таким мерам оно прибегало после терактов 11 сентября 2001 года», - отмечается в материале.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Соединенные Штаты почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты из Национального стратегического резерва, а чуть ранее они обогнали Италию и Китай по количеству заболевших коронавирусом и стали лидером по этому показателю.

Российский самолёт с медицинской техникой отправился в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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