2020-04-08T01:28:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В ближайшие дни эвакуируют россиян из нескольких стран

Минтранс составил предварительный график вывоза наших соотечественников, остающихся за границей
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Российские авиакомпании с 8 по 13 апреля эвакуируют россиян из нескольких странРоссийские авиакомпании с 8 по 13 апреля эвакуируют россиян из нескольких странФото: Иван ВИСЛОВ
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Рабочая группа Минтранса России составила предварительный график эвакуации наших соотечественников, которые на фоне пандемии коронавируса COVID-19 остаются за рубежом. С 8 по 13 апреля планируется вывезти россиян из Нью-Йорка, Мале, Токио, Гоа и других пунктов, сообщает пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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