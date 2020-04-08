В ближайшие дни эвакуируют россиян из нескольких стран

8 Апр 2020 2020-04-08T01:28:59+03:00

Российские авиакомпании с 8 по 13 апреля эвакуируют россиян из нескольких стран Фото: Иван ВИСЛОВ

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Рабочая группа Минтранса России составила предварительный график эвакуации наших соотечественников, которые на фоне пандемии коронавируса COVID-19 остаются за рубежом. С 8 по 13 апреля планируется вывезти россиян из Нью-Йорка, Мале, Токио, Гоа и других пунктов, сообщает пресс-служба ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU