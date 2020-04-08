США могут прекратить финансирование ВОЗ

8 Апр 2020 2020-04-08T02:07:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе ежедневного брифинга президент США Дональд Трамп заявил, что он может «очень сильно повлиять на источники финансирования» Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

Трамп обвинил ВОЗ в многочисленных ошибках и просчетах в ее работе, но не стал уточнять, что, по его мнению, ВОЗ делала или делает неправильно в условиях пандемии коронавируса.

США являются крупнейшим донором ВОЗ – специализированной организации под эгидой ООН. В последние несколько лет в бюджет ВОЗ Вашингтон перечисляет порядка 115 млн. долларов в качестве ежегодного членского взноса. Кроме этого, США добровольно выделяют ВОЗ еще от 100 до 400 млн. долларов в год на реализацию различных проектов. Годовой бюджет ВОЗ исчисляется 4 млрд. долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU