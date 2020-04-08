Коломойский: Нынешние власти Украины выбрали «путь в никуда»

8 Апр 2020 2020-04-08T06:21:30+03:00

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Украинский олигарх и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, у которого предыдущие киевские власти отобрали созданный им ПриватБанк, считает, что нынешние власти во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским выбрали «путь в никуда».

Так он прокомментировал одобренный на днях Верховной радой закон, который в Незалежной называют «антиколомойским». Дело в том, что этот законодательный акт регулирует вывод неплатежеспособных банков с рынка и делает невозможным их возвращение прежним владельцам. То есть, лишает и самого Коломойского когда-нибудь вернуть себе ПриватБанк. На принятии такого документа настаивает МВф в качестве одного из условий для запуска новой программы кредитования.

«Я бы назвал этот закон не «антиколомойским», а антиукраинским. Торговля суверенитетом и конституцией за 30 серебренников. Правда, очень дорогих», - сказал бизнесмен в интервью изданию «Новое время».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Коломойский обещал вернуться на Украину, если новым президентом страны станет «Слуга народа» Зеленский. Позже стало известно, что он нанял адвоката, который на протяжении нескольких лет работал с действующим президентом США Дональдом Трампом. Защитник будет представлять интересы олигарха в американском суде по делу, связанному с обвинением Коломойского в выводе нескольких миллиардов долларов из Приватбанка.

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Олигарха Игоря Коломойского прекрасно знают не только на Украине, но и наслышаны в России. В горячие месяцы весны — лета 2014 года он стал Днепропетровским губернатором и финансировал батальоны украинских неонацистов, устраивавших карательные рейды по Донбассу. То есть, в симпатиях к ДНР, ЛНР или России его точно не заподозришь (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU