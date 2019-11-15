Коломойский нанял бывшего адвоката Трампа

15 Нояб. 07:52 2019-11-15T08:22:15+03:00

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский нанял адвоката Марка Касовица, который на протяжении нескольких лет работал с действующим президентом США Дональдом Трампом. Защитник будет представлять интересы олигарха в американском суде.

Речь идет о деле, связанном с обвинением Коломойского в выводе из Приватбанка нескольких миллиардов долларов. Нынешнее руководство финансового учреждения обратилось в инстанцию штата Делавэр с гражданским иском, заявив, что на украденные средства Коломойский якобы купил бизнес и недвижимость в США, передает Bloomberg.

Напомним, что власти Украины национализировали крупнейший в стране коммерческий банк в декабре 2016 года. Тогда его владельцем являлся именно Игорь Коломойский. Из-за конфликта с руководством страны бизнесмен вынужден был уехать за границу, а в апреле 2019 года Окружной административный суд Киева признал приватизацию незаконной.

Сайт kp.ru писал, что правительство обжаловало это решение. Тем временем, в США продолжается расследование возможной причастности олигарха к финансовым махинациям.

ИСТОЧНИК KP.RU