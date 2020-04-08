Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

8 Апр 2020 2020-04-08T07:49:56+03:00

Семьям с детьми младше трёх лет с апреля по июнь будут ежемесячно выплачивать по 5 тысяч рублей Фото: Shutterstock

С апреля по июнь 2020 года ежемесячно будут выплачивать по 5 тысяч рублей родителям, у которых ребёнку меньше трёх лет

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Президент России Владимир Путин подписал указ о введении дополнительных мер поддержки семей с детьми. Также меры коснутся семей, претендующих на материнский капитал, сообщается на сайте Кремля. Обеспечить выплаты поручено Пенсионному фонду.

- Произвести в апреле – июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей лицам, проживающим на территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки, <...> при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 г., - сказано в тексте указа.

Согласно указу, семьи, в которых есть ребёнок младше трёх лет, будут получать по пять тысяч рублей ежемесячно с апреля по июнь 2020 года. Обратиться за получением выплат можно до 1 октября 2020 года.

Также в указе отмечается, что выплаты не будут учитывать как часть доходов семьи при оформлении другой социальной поддержки, а сам указ вступает в силу в день его подписания, то есть с 7 апреля.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Путин также поручил проработать выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий ребёнок и последующие дети. Согласно тексту поручения, пособие будет ежемесячным, а выплаты будут производиться в качестве поддержки семьям с детьми до достижения ребенком возраста трех лет во всех российских регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU