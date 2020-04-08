2020-04-08T09:47:55+03:00
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В опустевшем из-за карантина зоопарке Гонконга впервые спарились «несговорчивые» панды

Сотрудники Ocean Park десять лет пытались этого добиться, но бамбуковые «мишки» пока были не готовы к продолжению рода [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Большие панды Ин Ин и Ле Ле живут в Ocean Park уже 14 лет, но пока не было ни малейшей надежды, что они произведут потомствоБольшие панды Ин Ин и Ле Ле живут в Ocean Park уже 14 лет, но пока не было ни малейшей надежды, что они произведут потомствоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пожалуй, единственные в мире люди, у которых есть повод поблагодарить пандемию коронавируса COVID-19, это сотрудники зоопарка Ocean Park в Гонконге: в опустевшем из-за карантина зоопарке впервые спарились две «несговорчивые» большие панды. В неволе эти животные размножаются крайне редко.

Забавные черно-белые бамбуковые медведи Ин Ин и Ле Ле живут в Ocean Park с 2007 года, и почти десять лет их безуспешно пытались «свести», но пока не было ни малейшей надежды, что они произведут потомство. А когда в зоопарк перестали пускать людей, парочка, наконец, проявила интерес друг к другу.

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Две большие панды Ин Ин и Ле Ле, наконец, занялись продолжением рода в опустевшем гонконгском зоопарке Ocean Park
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По словам наблюдающих за пандами работников Ocean Park, с конца марта Ле Ле начал метить территорию и искать запахи Ин Ин, а та стала чаще плескаться в воде. «Чудо» свершилось утром 7 апреля, этот момент даже запечатлели на видеокамеру.

Теперь специалисты зоопарка будут внимательно наблюдать за состоянием и поведением Ин Ин, первые признаки беременности могут проявиться в конце июня, рассказал исполнительный директор по зоологическим операциям и сохранению видов в Ocean Park Майкл Боос.

«Успешный процесс естественного спаривания чрезвычайно интересен для всех нас, так как вероятность беременности при нем выше, чем в результате искусственного оплодотворения», - приводит его слова сайт гонконгского зоопарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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