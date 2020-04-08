В опустевшем из-за карантина зоопарке Гонконга впервые спарились «несговорчивые» панды
Пожалуй, единственные в мире люди, у которых есть повод поблагодарить пандемию коронавируса COVID-19, это сотрудники зоопарка Ocean Park в Гонконге: в опустевшем из-за карантина зоопарке впервые спарились две «несговорчивые» большие панды. В неволе эти животные размножаются крайне редко.
Забавные черно-белые бамбуковые медведи Ин Ин и Ле Ле живут в Ocean Park с 2007 года, и почти десять лет их безуспешно пытались «свести», но пока не было ни малейшей надежды, что они произведут потомство. А когда в зоопарк перестали пускать людей, парочка, наконец, проявила интерес друг к другу.
По словам наблюдающих за пандами работников Ocean Park, с конца марта Ле Ле начал метить территорию и искать запахи Ин Ин, а та стала чаще плескаться в воде. «Чудо» свершилось утром 7 апреля, этот момент даже запечатлели на видеокамеру.
Теперь специалисты зоопарка будут внимательно наблюдать за состоянием и поведением Ин Ин, первые признаки беременности могут проявиться в конце июня, рассказал исполнительный директор по зоологическим операциям и сохранению видов в Ocean Park Майкл Боос.
«Успешный процесс естественного спаривания чрезвычайно интересен для всех нас, так как вероятность беременности при нем выше, чем в результате искусственного оплодотворения», - приводит его слова сайт гонконгского зоопарка.
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ИСТОЧНИК KP.RU