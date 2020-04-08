2020-04-08T10:04:05+03:00
Общество

Утвержден экипаж МКС, который совершит первый полет на полностью российской ракете

Корабль "Союз МС-16" полетит на ракете-носителе "Союз-2.1а"
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Роскосмосе утвердили экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-16", который полетит на ракете-носителе "Союз-2.1а". Отличие этой ракеты от предшественниц в том, что она полностью состоит из российских комплектующих. Ранее корабли запускали при помощи "Союз-ФГ", где была использована украинская система управления.

- Государственная комиссия по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-16", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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