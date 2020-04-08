Утвержден экипаж МКС, который совершит первый полет на полностью российской ракете

8 Апр 2020 2020-04-08T10:04:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Роскосмосе утвердили экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-16", который полетит на ракете-носителе "Союз-2.1а". Отличие этой ракеты от предшественниц в том, что она полностью состоит из российских комплектующих. Ранее корабли запускали при помощи "Союз-ФГ", где была использована украинская система управления.

- Государственная комиссия по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-16", - сказал РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.

ИСТОЧНИК KP.RU