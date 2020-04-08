Из-за коронавируса призывники будут посещать военкоматы малыми группами

8 Апр 2020 2020-04-08T11:49:23+03:00

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Пандемия коронавиурса повлияла в том числе на призывную кампанию. Военкоматы разрешено будет посещать только небольшими группами до 20-30 человек. Об этом завил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью телеканалу "Россия-1".

- Поток, который идет для призыва на военную службу, будет разделен на несколько потоков. То есть скопления людей, условно говоря, в один день - 60-100 человек - конечно, такого не будет. Будет это примерно 20-30 человек,- уточнил Швыткин.

Изменится и способ доставки повестки. Вместо в привычного бумажно письма призывники получат электронные письма. Каждому при входе в здание военкомата измерят температуру и выдадут маску. Планируется также разделить потоки на тех, кто подлежит призыву, и тех, у кого отсрочка либо освобождение.

Ранее министерство обороны перенесло сроки призыва и отправки новобранцев по по воинским частям.

ИСТОЧНИК KP.RU