2020-04-08T11:49:23+03:00
Общество

Из-за коронавируса призывники будут посещать военкоматы малыми группами

Потом призывников поделят, чтобы не допустить большого скопления людей
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреляВесенняя призывная кампания стартовала 1 апреляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Пандемия коронавиурса повлияла в том числе на призывную кампанию. Военкоматы разрешено будет посещать только небольшими группами до 20-30 человек. Об этом завил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью телеканалу "Россия-1".

- Поток, который идет для призыва на военную службу, будет разделен на несколько потоков. То есть скопления людей, условно говоря, в один день - 60-100 человек - конечно, такого не будет. Будет это примерно 20-30 человек,- уточнил Швыткин.

Изменится и способ доставки повестки. Вместо в привычного бумажно письма призывники получат электронные письма. Каждому при входе в здание военкомата измерят температуру и выдадут маску. Планируется также разделить потоки на тех, кто подлежит призыву, и тех, у кого отсрочка либо освобождение.

Ранее министерство обороны перенесло сроки призыва и отправки новобранцев по по воинским частям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав дал рекомендации россиянам по обращению за медицинской помощью
Коронавирус в Абхазии: Власти изолировали многоэтажку в Гагре и установили у подъездов патрули
Из-за коронавируса призывники будут посещать военкоматы малыми группами
Появилось видео момента ДТП с Никасом Сафроновым в центре Москвы
Во время пандемии россияне начали повышать квалификацию и получать допобразование
ВЦИОМ: Доля соблюдающих самоизоляцию россиян увеличилась за неделю с 42% до 76%
К 2040 году рабочие смены в России могут сократиться до трех часов
В Минсельхозе не ожидают дефицита лимонов из-за ограничения в поставках из Турции
5 человек погибли в России за сутки от коронавируса
Кабмин выделил 3,5 миллиарда рублей на компенсации туроператорам
Курс рубля 8 апреля 2020: доллар вырос до 75,81 рубля, евро - 82,34 рубля
Машины спасателей освободят от штрафов
Стало известно, сколько россиян попадают под бесплатное оформление банкротства
Утвержден экипаж МКС, который совершит первый полет на полностью российской ракете
Назван размер финансовой подушки России перед кризисом
В опустевшем из-за карантина зоопарке Гонконга впервые спарились «несговорчивые» панды
50 процентов работодателей пересмотрели зарплаты сотрудников
Состояние здоровья Бориса Джонсона стало стабильным после осложнений из-за коронавируса
Врач объяснил в каком случае лучше использовать маску, а в каком - респиратор
Два месяца взаперти: Китайский город Ухань открыли на въезд и выезд
В России под наблюдением на коронавирус находятся 180 тысяч человек
В Сингапуре из-за коронавируса запретили встречи родстевнников
Никас Сафронов попал в аварию в центре Москвы в свой день рождения
В родительском комитете предложили платить пособие семьям с детьми во время самоизоляции
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года составило 222 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года возросло до 31 человека