2020-04-08T12:57:11+03:00
Общество

В Подольске художники создали огромное сердце в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом

А еще на площади в 30 метров появилось слово «Спасибо» [видео]
Елена АКИМОВА
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В Подмосковье в поддержку медиков нарисовали огромное сердцеВ Подмосковье в поддержку медиков нарисовали огромное сердце
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В подмосковном Подольске художники Илья и Максим Демченко решили отблагодарить медиков, которые сегодня оказались на передовой борьбы с коронавирусом. В поддержку врачей братья создали на поле огромное сердце, которое видно с высоты птичьего полета. А еще добавили слово благодарности. На площади в 30 метров появилось слово «Спасибо».

Братья Демченко более десяти лет занимаются граффити. Сами художники призывают распространить видео о перформансе в соцсетях, чтобы медики знали — о них не забывают.

Обычно граффитисты расписывают стены и фасады зданий, на этот раз основа для работы была иной. Но, как признаются художники, не так важно на чем именно будет изображена работа, куда важнее видеть, как работа будет выглядеть в пространстве, сообщает телеканал «360».

Всего на изображение сердца и надписи ушло 36 литров краски.

Гигантское сердце для врачей.

- Мы уже не в первый раз делам подобные вещи. Потратили на изображение около четырех часов. Размером примерно 50 на 25 метров. Использовали невредную краску на водной основе, а поле незасеянное. Сначала нарисовали кусочек сердца и в режиме онлайн с воздуха корректировали. В итоге прошли почти 12 тысяч шагов, столько шагомер показывал по завершении заботы, - сказал в эфире радио «Комсомольская правда» граффист Илья Демченко.

Илья и Максим признаются, что вдохновились примерами по всему миру. Многочисленные флешмобы в поддержку врачей проходят в разных уголках земли: в честь медиков дают концерты, звучат аплодисменты с балконов и расписываются целые кварталы, пишет "Дни.ру".

- Друзья, вам, может, кажется, что это мелочь. Но врачи должны чувствовать себя героями, которых поддерживает каждый из нас. Распространите это видео, чтобы медики увидели наше, и ваше „спасибо“, — призывают всех художники.

Ранее в правительстве выделили 11,8 млрд рублей на поддержку врачей, которые борются с коронавирусом. Дополнительно будет оплачиваться труд медработников, которые оказывают помощь больным с этим заболеванием.

Граффист Илья Демченко про «Спасибо» длиною в 30 метров в поле под Подольском

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ИСТОЧНИК KP.RU

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